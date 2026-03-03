Ciencia

Escocia legaliza la cremación con agua: conozca cómo funciona y por qué genera debate ambiental

El país autorizó la hidrólisis alcalina como alternativa ecológica a la cremación por fuego y al entierro convencional

Por O Globo / Brasil / GDA
La aquamación usa agua y solución alcalina para descomponer el cuerpo y disminuir emisiones contaminantes.
La aquamación usa agua y solución alcalina para descomponer el cuerpo y disminuir emisiones contaminantes. (Canva stock/Pexels/Syda Productions)







