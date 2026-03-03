Escocia legaliza la cremación con agua: conozca cómo funciona y por qué genera debate ambiental

La aquamación usa agua y solución alcalina para descomponer el cuerpo y disminuir emisiones contaminantes.

Escocia se convirtió en la primera nación del Reino Unido en legalizar la cremación con agua, también conocida como aquamación o hidrólisis alcalina. La reforma marca el cambio más relevante en la legislación funeraria local desde la introducción de la cremación tradicional en 1902.

El Parlamento escocés aprobó la medida tras un aumento en la demanda de alternativas funerarias sostenibles. Desde este lunes 2, la modalidad quedó autorizada de forma oficial. El procedimiento utiliza un proceso químico que acelera la descomposición natural del cuerpo humano.

¿En qué consiste la hidrólisis alcalina?

El cuerpo se coloca en un cilindro metálico presurizado y calentado. El recipiente contiene agua mezclada con cerca de 5% de una solución alcalina fuerte como hidróxido de potasio.

La temperatura oscila entre 90 °C y 150 °C. La presión evita que el líquido hierva. El proceso tarda entre tres y cuatro horas. La combinación de calor, presión y alcalinidad disuelve los tejidos blandos y reproduce de forma acelerada lo que ocurre tras un entierro.

Al finalizar, solo quedan los huesos, que se secan y se reducen a un polvo fino. El material se entrega a la familia. Usted puede conservarlo en una urna, esparcirlo o enterrarlo.

Una diferencia relevante es el color. Mientras las cenizas de la cremación convencional son grises, el residuo de la hidrólisis es más claro y suele ser blanco. El volumen también resulta ligeramente mayor.

Impacto ambiental y reducción de emisiones

La principal razón para la legalización es el impacto ambiental. La cremación tradicional requiere grandes cantidades de energía para mantener hornos a altas temperaturas. Esta práctica libera millones de toneladas de dióxido de carbono cada año y emite contaminantes como partículas finas PM10 y PM2.5, asociadas a riesgos para la salud.

La aquamación utiliza cerca de una séptima parte de la energía que demanda la cremación convencional. Además, puede reducir la huella de carbono hasta en 75%. El proceso no produce emisiones tóxicas directas al aire.

El líquido resultante es una solución estéril con compuestos orgánicos como sales y aminoácidos. Puede neutralizarse y desecharse de forma segura o reutilizarse como fertilizante.

Defensores del método señalan que la técnica reduce el uso de ataúdes desechables, ya que no son necesarios. También elimina la obligación de retirar marcapasos y permite contener y reciclar el mercurio de tratamientos dentales, en lugar de liberarlo por combustión.

Regulación y próximos pasos

La ministra de Salud Pública de Escocia, Jenni Minto, explicó que las decisiones sobre restos mortales responden a valores personales y creencias familiares. Indicó que la nueva alternativa surge tras respaldo público a una mayor diversidad de opciones funerarias. Señaló que se trata de la primera opción nueva en más de 120 años.

La hidrólisis quedará sujeta a los mismos requisitos regulatorios que los métodos existentes. En Inglaterra y Gales, la Comisión de Derecho analiza un marco legal para nuevos métodos funerarios, entre ellos la hidrólisis y la compostaje humano.

La empresa Kindly Earth posee los derechos exclusivos de fabricación de equipos de hidrólisis en el Reino Unido. La compañía informó que la primera unidad en Escocia podría tardar hasta nueve meses en operar. El inicio depende de licencias de construcción y autorización de la autoridad local de agua. Su gerente general, Helen Chandler, calificó el momento como histórico y señaló que la meta es ampliar opciones, no sustituir prácticas actuales.

Expansión internacional

La práctica es legal en 28 estados de Estados Unidos. También está autorizada en Canadá, Irlanda, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

En 2022, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu eligió la cremación con agua para su funeral. La decisión dio visibilidad internacional al método.

Andrew Purves, director de operaciones de William Purves Funeral Directors y miembro del grupo asesor del Gobierno escocés, indicó que el interés por funerales sostenibles refleja una conciencia ambiental presente en la vida cotidiana. Recordó que la cremación tradicional también generó resistencia hace más de un siglo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.