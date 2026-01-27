ESA revela las primeras imágenes del nuevo satélite que promete mejorar las previsiones del tiempo

El MTG-S envió sus primeras imágenes de la Tierra y aportará datos clave para pronósticos del tiempo más precisos.

La Agencia Espacial Europea (ESA) dio a conocer las primeras imágenes captadas por el satélite meteorológico Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S). El material muestra mapas de temperatura y humedad del planeta. La presentación se realizó durante la Conferencia Espacial Europea en Bruselas, Bélgica.

Las imágenes se tomaron el 15 de diciembre de 2025. El satélite observó la Tierra desde una órbita geoestacionaria ubicada a unos 36.000 kilómetros sobre la superficie. Según la ESA, se trata de una vista completa del planeta obtenida con tecnología de última generación.

La imagen de temperatura se generó mediante una sonda infrarroja que utilizó un canal de onda larga. El instrumento midió la temperatura de la superficie terrestre y la parte superior de las nubes. Los tonos rojo oscuro representan áreas más cálidas. Los colores azules indican temperaturas más bajas, comunes en las cimas nubosas.

En el caso de la humedad, el MTG-S empleó un canal infrarrojo de onda media. Este sistema permitió medir la humedad presente en la atmósfera. Las zonas con mayor humedad aparecen en azul. Las regiones más secas se observan en rojo, de acuerdo con la explicación del organismo europeo.

El MTG-S forma parte de la misión Meteosat Third Generation (MTG). Es el segundo satélite de esta serie desarrollada por la ESA junto con socios europeos. El objetivo central consiste en mejorar las previsiones meteorológicas, especialmente en Europa y el norte de África.

El satélite cuenta con el Infrared Sounder, el primer instrumento europeo de sondeo hiperespectral ubicado en una órbita geoestacionaria. La ESA señaló que este equipo genera un tipo de datos completamente nuevo. El sistema emplea técnicas interferométricas para analizar patrones muy pequeños en las ondas de luz.

Gracias a esta tecnología, el instrumento puede recopilar información sobre temperatura, humedad, viento y gases atmosféricos. Estos datos permiten construir mapas tridimensionales de la atmósfera. La información resulta clave para mejorar la precisión de los pronósticos, en especial los de corto plazo y la detección temprana de tormentas de rápida evolución.

La posición geoestacionaria del MTG-S sobre el ecuador permite que el satélite mantenga una ubicación fija respecto a la Tierra. Esta característica facilita el seguimiento constante de una misma región del planeta. Según la ESA, el sistema cubre Europa y parte del norte de África en ciclos repetitivos de 15 minutos.

El organismo detalló que el MTG-S aporta nuevos datos de temperatura y humedad en Europa cada 30 minutos. Esta información complementa las observaciones del satélite MTG-Imager (MTG-I), que se enfoca en la formación de nubes y la detección de rayos. El conjunto ofrece a los meteorólogos una visión más completa del estado del tiempo en la región.

