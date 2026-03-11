Ciencia

¿Es posible tenerle miedo a dormir? La ciencia explica qué es la somnifobia

La somnifobia activa alertas cerebrales que impiden el descanso y provocan síntomas físicos graves en quienes temen no despertar tras conciliar el sueño

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Identificar el miedo a dormir resulta clave para evitar daños persistentes en el organismo y asegurar la reparación física que ocurre durante las fases profundas.
Identificar el miedo a dormir resulta clave para evitar daños persistentes en el organismo y asegurar la reparación física que ocurre durante las fases profundas. (Canva stocks/Ivan S de Pexels / cottonbro studio de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iamavsomnifobia
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.