Ciencia

¿Es posible medir el perfil de sabor del café con electricidad? La ciencia dice que sí

Un nuevo método electroquímico permite identificar la huella química de cada taza para garantizar que su bebida favorita mantenga siempre el mismo sabor

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Por Europa Press
Investigadores adaptan herramientas de laboratorio para analizar la respuesta eléctrica del café.
Investigadores adaptan herramientas de laboratorio para analizar la respuesta eléctrica del café. (Canva stocks/Jonathan Borba de Pexels / Andrew Neel de Pexels)







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