Ciencia

¿Es normal sentir tanto dolor durante la menstruación? Lo que podrían esconder los síntomas intensos

La normalización de los cólicos agudos impide la detección temprana de una enfermedad que afecta al 10% de las mujeres y altera su calidad de vida

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Por Europa Press
Especialista recomienda acudir al médico si el dolor menstrual provoca absentismo laboral o no cede con analgésicos para evitar daños a largo plazo.
Especialista recomienda acudir al médico si el dolor menstrual provoca absentismo laboral o no cede con analgésicos para evitar daños a largo plazo. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Aris Leoven de baseimage)







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