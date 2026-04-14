¿Es normal sentir tanto dolor durante la menstruación? Lo que podrían esconder los síntomas intensos

Especialista recomienda acudir al médico si el dolor menstrual provoca absentismo laboral o no cede con analgésicos para evitar daños a largo plazo.

El dolor menstrual intenso que limita las actividades diarias de forma recurrente requiere atención médica inmediata. La jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Sanitas la Moraleja Ana María Román recomendó acudir a consulta para una valoración especializada. Ella explicó que estos síntomas podrían indicar la presencia de endometriosis.

Esta patología afecta a cerca del 10% de las mujeres en todo el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La experta señaló que el malestar no siempre responde a un proceso fisiológico normal. El origen del problema surge cuando un tejido similar al endometrio crece fuera del útero. Esto provoca inflamación y dolor pélvico persistente.

La doctora Román detalló que la valoración ginecológica resulta necesaria cuando el dolor interfiere en la actividad cotidiana. El absentismo académico o laboral es una señal de alerta clara. También es preocupante cuando el malestar no cede ante el tratamiento analgésico habitual.

Actualmente la enfermedad se reconoce con más frecuencia en adolescentes y mujeres jóvenes. No obstante persiste un fuerte infradiagnóstico en estos grupos de edad. La ginecóloga asoció el retraso en la detección con la idea equivocada de que el dolor intenso es algo común.

La percepción de que el dolor es normal favorece el empeoramiento de los síntomas. Esto genera un impacto significativo en la calidad de vida de las pacientes. La endometriosis también afecta el bienestar emocional y social de las jóvenes según la psicóloga María Calle.

El padecimiento provoca ansiedad ante la llegada del ciclo menstrual. Algunas pacientes presentan problemas de sueño o cambios de humor constantes. También experimentan dificultades para concentrarse en sus labores diarias.

Para facilitar un diagnóstico precoz los especialistas sugirieron prestar atención a otros síntomas adicionales. El dolor en las relaciones sexuales o las molestias al orinar son señales relevantes. Mantener un registro detallado del ciclo menstrual ayuda al médico a identificar patrones específicos.

Las revisiones ginecológicas periódicas permiten detectar a tiempo enfermedades crónicas. Un tratamiento temprano evita complicaciones a largo plazo. Los médicos insistieron en no atribuir el dolor intenso simplemente a la edad.