Ciencia

¿Es mejor usar esponja o las manos al bañarse? Dermatólogos explican qué protege más la piel

Especialistas advierten que algunos accesorios de baño pueden afectar la barrera natural de la piel cuando se usan con demasiada frecuencia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El uso de las manos gana terreno frente a las esponjas y buchas por sus beneficios para la higiene y el cuidado de la piel sensible.
El uso de las manos gana terreno frente a las esponjas y buchas por sus beneficios para la higiene y el cuidado de la piel sensible. (Canva stock/MB Lifestyle/pixelshot)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGbañoesponjapiel
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.