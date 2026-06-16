¿Es mejor usar esponja o las manos al bañarse? Dermatólogos explican qué protege más la piel

El uso de las manos gana terreno frente a las esponjas y buchas por sus beneficios para la higiene y el cuidado de la piel sensible.

Lavarse con las manos podría ser la mejor opción para la mayoría de las personas. Especialistas en dermatología señalaron que las esponjas no siempre son necesarias durante el baño. Incluso, en algunos casos, podrían afectar la salud de la piel.

Muchas personas utilizan esponjas porque facilitan la formación de espuma y generan una sensación de limpieza profunda. Sin embargo, expertos consultados por el medio HuffPost indicaron que esa práctica no siempre resulta recomendable.

La dermatóloga Lauren Taglia explicó que la mayoría de los especialistas suelen recomendar el uso de las manos para lavar el rostro en lugar de recurrir a esponjas.

Por su parte, Katue Lynam, profesora asistente de la Universidad Médica de Carolina del Sur, coincidió en que las manos son una buena alternativa. No obstante, aclaró que no existe una única forma correcta de bañarse.

Las manos ofrecen ventajas para la mayoría de las personas

Según las especialistas, el uso de las manos permite aplicar una presión adecuada al limpiar el cuerpo. Esto funciona tanto con jabón líquido como con jabón en barra.

Además, esta práctica reduce el riesgo de acumulación y propagación de bacterias u otros microorganismos.

La situación cambia con las esponjas, ya que muchas veces no reciben una limpieza frecuente. Esa condición puede convertirlas en un ambiente favorable para la proliferación de microorganismos.

Los expertos advirtieron que el uso constante de bucha podría agravar problemas en personas propensas al acné o a la formación de quistes.

Piel sensible: por qué los especialistas recomiendan evitar las esponjas

En personas con piel sensible, la recomendación es utilizar las manos. De acuerdo con Lynam, las esponjas pueden alterar la barrera natural de la piel debido a una exfoliación excesiva.

La especialista indicó que esa barrera cumple una función clave. Ayuda a impedir la entrada de patógenos, suciedad e impurezas. También favorece la retención de sustancias beneficiosas como el agua.

Cuando esa capa protectora se debilita, la piel puede quedar más expuesta a irritaciones y otros problemas dermatológicos.

¿Cuándo sí se pueden usar las esponjas?

Lynam señaló que las esponjas pueden ser útiles en situaciones específicas. Por ejemplo, cuando existe suciedad más difícil de remover, como restos de tierra adheridos a la piel.

Sin embargo, recalcó que no deberían convertirse en una herramienta de uso diario.

Taglia agregó que las esponjas funcionan como un exfoliante de intensidad media. Su uso ocasional puede ayudar a eliminar células muertas cuando la piel luce áspera o presenta pequeñas irregularidades.

Incluso una toalla de rostro puede aportar una exfoliación moderada cuando resulta necesaria.

El equilibrio es la clave

Las especialistas coincidieron en que el uso de esponjas no está prohibido. Sin embargo, tampoco recomiendan emplearlas en cada baño.

Para la limpieza cotidiana, las manos ofrecen una alternativa eficaz. Además, ayudan a preservar la barrera natural de la piel y permiten una higiene comparable a la que proporcionan las esponjas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.