Es más inteligente que Einstein y Hawking y afirma que Dios existe: científico surcoreano genera debate mundial

Un científico surcoreano reconocido por su inteligencia extrema afirmó que Dios existe y sostuvo que la matemática permite demostrarlo.

El científico surcoreano YoungHoon Kim, de 36 años, aseguró que Dios existe y que su presencia puede demostrarse mediante las matemáticas. Sus declaraciones provocaron una amplia reacción internacional por su perfil académico y por ostentar el coeficiente intelectual más alto del mundo, con 276 puntos.

Kim es reconocido por el Consejo Mundial de Deportes Mentales como la persona con el puntaje de CI más elevado registrado. Esa cifra supera ampliamente a referentes históricos como Albert Einstein, con 140, y Stephen Hawking, con 160.

El investigador se desempeña como especialista en inteligencia artificial y empresario tecnológico. Además, cuenta con un título en teología otorgado por la Universidad Yonsei, en Seúl. Esa formación académica combina ciencia avanzada con estudios religiosos.

El 11 de diciembre, Kim publicó un mensaje que se volvió viral en Instagram. En esa publicación afirmó que Dios es real al 100% y que Jesús es Dios.

Según el científico, la fe en Jesús mantiene una relación directa con el nivel de inteligencia, la creatividad y el éxito personal. Esa postura formó parte de varias publicaciones recientes en sus plataformas digitales.

Kim también realizó afirmaciones que causaron controversia. Entre ellas, indicó que Jesús regresará en 10 años. Además, expresó que la homosexualidad constituye un pecado, lo que generó críticas y cuestionamientos en distintos sectores.

En uno de sus contenidos más vistos, el surcoreano difundió un video de tres minutos en YouTube. En ese material explicó que la existencia de Dios puede demostrarse matemáticamente a partir de tres principios básicos.

En ese razonamiento, Kim expuso que una línea no puede existir sin un punto inicial. Comparó ese concepto con el acto de dibujar sobre una hoja. Indicó que en geometría, toda línea requiere un punto de origen. Según su planteamiento, sin ese inicio no existe la línea, lo que relacionó con la idea de un origen creador

