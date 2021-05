Obedecen a una demanda de otro tipo. Una obra tan estupenda como el Guggenheim de Bilbao despertó a esa ciudad y le impulsó un desarrollo urbano y arquitectónico enorme, así como mucho turismo y admiración. Claro, se construyó en un momento económico de excepción. A veces colegas europeos me preguntan que por qué en América Latina no hacemos obras tan sensacionales como esa y yo les respondo: 'No es que no sepamos, es que no tenemos dinero con qué hacerlo'.