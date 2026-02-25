Ciencia

Entierro masivo revela posible masacre de mujeres y niños hace 2.900 años

Estudio científico determinó que la tumba hallada en los años 70 no fue por enfermedad ni desastre natural, sino por una ejecución colectiva

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores identificaron traumas, falta de parentesco y origen foráneo en 77 víctimas enterradas en Serbia en el siglo IX a. C.
Investigadores identificaron traumas, falta de parentesco y origen foráneo en 77 víctimas enterradas en Serbia en el siglo IX a. C. (Museum of Vojvodina/Nature Human Behavior)







