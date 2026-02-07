Enfermedades de perros domésticos aparecen por primera vez en fauna silvestre de Uruguay

Una organización ambiental identificó patógenos de origen doméstico en fauna silvestre uruguaya. Los estudios genómicos confirmaron la transmisión desde perros.

La fauna silvestre de Uruguay enfrenta un nuevo riesgo sanitario. Una organización especializada detectó por primera vez enfermedades propias de perros y gatos en animales silvestres. Los hallazgos cuentan con respaldo científico y encendieron alertas ambientales a escala nacional.

La Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado (Socobioma) identificó patologías características de animales domésticos en especies silvestres terrestres y marinas. Según la organización, se trata de los primeros registros documentados en el país.

Entre los principales resultados figura la detección del virus del distemper canino en animales silvestres. Este patógeno no debería circular en condiciones ecológicas normales. La presencia también alcanzó enfermedades prevenibles como la parvovirosis, habituales en perros y gatos sin esquemas de vacunación completos.

Desde Socobioma informaron que varios animales ingresaron al centro de recuperación con este tipo de patologías. La situación evidenció un problema creciente asociado al manejo irresponsable de la tenencia de animales domésticos.

Los casos registrados incluyeron lobos marinos, leopardos y zorros de monte. La organización explicó que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que apareció con mayor frecuencia en los últimos ingresos.

Los análisis genómicos se realizaron junto con la Sección de Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y con colaboración del Ministerio de Ganadería. Los resultados confirmaron que la fauna silvestre quedó expuesta a patógenos de origen doméstico.

Socobioma advirtió que estos hallazgos implican un alto impacto sanitario y ambiental. La propagación de estas enfermedades puede afectar ecosistemas y áreas naturales del país.

La organización señaló que la falta de vacunación, el abandono de animales y la interacción no controlada entre especies domésticas y silvestres generan un riesgo sanitario real. Algunas enfermedades provocan mortalidades significativas en poblaciones silvestres y comprometen su conservación. Además, el impacto no se limita al ambiente y alcanza la salud pública.

Socobioma detalló que el contagio ocurre por distintas vías. Entre ellas figuraron las jaurías, el abandono de perros que luego interactúan con fauna del monte y los paseos en zonas naturales. Los perros portadores eliminan el virus por la orina. Un animal silvestre puede infectarse al olerla. El contacto directo también representa una vía de transmisión.

La principal preocupación se centró en el distemper, una enfermedad que afecta a la población canina y puede expandirse a todos los carnívoros. Entre ellos se encuentran zorros, zorrillos, gatos montés, hurones y otros mamíferos de la fauna nacional.

El virus presenta tres fases. Una digestiva, con diarreas. Otra respiratoria, asociada a bronconeumonía. La fase neurológica provoca síntomas nerviosos, contracciones involuntarias, atrofia muscular y parálisis, que derivan en la muerte. En este contexto, Socobioma reportó la muerte reciente de una zorra. La organización advirtió que dos casos confirmados ya representan un número elevado debido a la imposibilidad de controlar la propagación en fauna silvestre.

Los especialistas indicaron que no existe forma de vacunar animales silvestres ni de ejercer un control efectivo. La detección respondió a un aumento en la búsqueda activa de la enfermedad en Uruguay.

Vacunación y genoma idéntico

Los casos aparecieron en Canelones, San José y Maldonado. Ante este escenario, Socobioma subrayó la necesidad de fortalecer las políticas de vacunación obligatoria en animales domésticos.

La mayoría de los análisis se realizó en animales fallecidos. Entre ellos figuró una zorra que murió en junio en las instalaciones de Socobioma tras ingresar con distemper y parvovirosis, con sintomatología neurológica.

Los estudios genómicos demostraron que las variantes detectadas en fauna silvestre resultaron genéticamente muy similares, y en algunos casos casi idénticas, a las que circulan en perros domésticos. Según la organización, estos resultados constituyeron los primeros registros confirmados de este tipo en Uruguay.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.