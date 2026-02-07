Ciencia

Enfermedades de perros domésticos aparecen por primera vez en fauna silvestre de Uruguay

Investigadores confirmaron la presencia de distemper y parvovirosis en animales silvestres. Los casos se vinculan con falta de vacunación y tenencia irresponsable

EscucharEscuchar
Por El País / GDA / Uruguay
Una organización ambiental identificó patógenos de origen doméstico en fauna silvestre uruguaya. Los estudios genómicos confirmaron la transmisión desde perros.
Una organización ambiental identificó patógenos de origen doméstico en fauna silvestre uruguaya. Los estudios genómicos confirmaron la transmisión desde perros. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUruguayperrosdistemperparvovirosis
El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.