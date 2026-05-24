Ciencia

Encuentran la versión más completa del ‘Libro de los Cantos’ de Confucio en una tumba milenaria

El hallazgo en el Túmulo de Haihun permitió recuperar poemas y anotaciones que muestran cómo se estudiaban estos textos en la antigua China

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos recuperaron miles de tiras de bambú con poemas y anotaciones que podrían resolver dudas históricas sobre un clásico chino.
Expertos recuperaron miles de tiras de bambú con poemas y anotaciones que podrían resolver dudas históricas sobre un clásico chino. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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