En su ruta hacia un asteroide, sonda de la NASA captó imágenes impresionantes de la Tierra

Una nave espacial captó algo inesperado al mirar hacia la Tierra, vea las fotos

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
La sonda Osiris-APEX registró imágenes de la Tierra antes de seguir rumbo al asteroide Apophis, que se aproximará en abril de 2029.
La sonda Osiris-Apex registró imágenes de la Tierra antes de seguir rumbo al asteroide Apophis, que se aproximará en abril de 2029. (NASA/Goddard/Universidad de Arizona/Lockheed Martin/NASA/Goddard/Universidad de Arizona/Lockheed Martin)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

