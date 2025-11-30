En su ruta hacia un asteroide, sonda de la NASA captó imágenes impresionantes de la Tierra

La sonda Osiris-Apex registró imágenes de la Tierra antes de seguir rumbo al asteroide Apophis, que se aproximará en abril de 2029.

La nave Osiris-Apex de la NASA capturó imágenes impactantes de la Tierra y la Luna mientras sobrevolaba el planeta el pasado 23 de setiembre. Las fotos fueron publicadas por la agencia espacial estadounidense el día 25 de noviembre.

El evento ocurrió a 3.438 kilómetros de altitud y sirvió para calibrar los instrumentos científicos de la sonda, según confirmó la agencia espacial estadounidense.

La sonda Osiris-Apex registró imágenes de la Tierra antes de seguir rumbo al asteroide Apophis, que se aproximará en abril de 2029. (NASA/Goddard/Universidad de Arizona/NASA/Goddard/Universidad de Arizona)

Dos días después, a 595.000 kilómetros de distancia, la nave tomó una fotografía detallada de la Luna, mostrando su ubicación en el lado opuesto al de la Tierra.

Este sobrevuelo marcó una etapa crucial en la nueva fase de la misión espacial. La sonda, que anteriormente formó parte de la operación Osiris-Rex para recolectar muestras del asteroide Bennu, ahora tiene un nuevo objetivo: el asteroide Apophis.

Para verificar el almacenamiento seguro de la muestra de asteroide durante la misión principal de Osiris-Apex, StowCam captura imágenes fijas y de video. (NASA/Goddard/Universidad de Arizona/Lockheed Martin/NASA/Goddard/Universidad de Arizona/Lockheed Martin)

Rumbo a un nuevo asteroide

Osiris-Apex representa la continuación de la misión Osiris-Rex. Después de haber recolectado exitosamente muestras de Bennu en 2023, la NASA redirigió la nave hacia Apophis, un asteroide metálico que presenta un interés científico particular por su composición contrastante con la de Bennu, rica en carbono.

Según informó el sitio especializado Space, la sonda utilizó la gravedad terrestre durante el sobrevuelo de setiembre para aumentar su velocidad y así reorientar su trayectoria hacia Apophis. Este asteroide pasará cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029, lo que brinda una oportunidad única para su estudio.

Instrumentos verificados en el espacio profundo

Las imágenes obtenidas confirman que los instrumentos y cámaras de la nave, tras años de viaje por el espacio profundo, están completamente operativos. Uno de ellos, el StowCam, fue utilizado originalmente para verificar la cápsula que contenía muestras de Bennu. Ahora proporciona una vista del panel de instrumentos, incluido un altímetro láser que ayudó a crear mapas 3D de la superficie de Bennu.

La misión Osiris-Apex continúa su curso con el objetivo de estudiar Apophis de cerca. Este cuerpo celeste ha sido objeto de atención por su proximidad futura a la Tierra, aunque actualmente no representa una amenaza.

