Ciencia

Empresa biotecnológica crea ‘huevo artificial’ que promete revivir aves extintas, pero científicos piden cautela

La empresa asegura que su tecnología ayudaría a ‘revivir’ al moa gigante. Expertos ven potencial en conservación, no en desextinción

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Por Jailine González Gómez
El nuevo sistema incubó pollitos en una cáscara artificial, pero investigadores dudan de que pueda devolver especies extintas.
El nuevo sistema incubó pollitos en una cáscara artificial, pero investigadores dudan de que pueda devolver especies extintas. (Colossal Biosciences/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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