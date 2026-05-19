Empresa biotecnológica crea ‘huevo artificial’ que promete revivir aves extintas, pero científicos piden cautela

El nuevo sistema incubó pollitos en una cáscara artificial, pero investigadores dudan de que pueda devolver especies extintas.

La empresa estadounidense Colossal Biosciences anunció una nueva tecnología de incubación que, según afirma, podría acercarla a uno de sus objetivos más ambiciosos: recrear al moa gigante de Nueva Zelanda, un ave extinta hace unos 600 años. El dispositivo consiste en una estructura impresa en 3D que reemplaza la cáscara de un huevo y permite observar el desarrollo del embrión en tiempo real.

El anuncio llegó acompañado de un video promocional y un comunicado de prensa, pero no de una publicación científica revisada por pares. Esa ausencia marcó de inmediato el tono de la reacción académica, generando interés por el desarrollo técnico, aunque con cautela frente a las afirmaciones sobre las posibilidades de una “desextinción”.

Según explicó la empresa a la revista científica Nature, el sistema utiliza una estructura de celosía impresa en 3D que sostiene una membrana transparente de silicona capaz de permitir el paso del oxígeno a niveles atmosféricos, de manera similar a una cáscara natural. La compañía asegura haber incubado con éxito 26 pollitos utilizando este método.

El principal cambio frente a experimentos anteriores está en la membrana. Investigadores japoneses habían logrado incubaciones ex ovo (fuera del huevo) desde finales de los años noventa utilizando recipientes de vidrio, vasos plásticos o películas transparentes. Sin embargo, esos sistemas requerían oxígeno suplementario, algo que podía afectar tejidos, ADN y proteínas del embrión.

La empresa sostiene que esta tecnología resolvería otro problema: el tamaño. El moa gigante de la Isla Sur —Dinornis robustus— medía hasta tres metros y ponía huevos del tamaño de una pelota de rugby. Actualmente no existe un ave capaz de incubar un embrión de esas dimensiones.

El comienzo del escepticismo

Varios científicos consultados por Nature, MIT Technology Review y New Scientist coinciden en que el desarrollo podría tener aplicaciones reales en conservación de especies amenazadas, zoológicos o investigación embrionaria. Pero también advierten que Colossal exagera el alcance de sus avances.

Paul Mozdziak, biólogo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo a Nature que “sin datos es imposible juzgar el verdadero impacto”. Ben Novak, de la organización Revive & Restore, pidió conocer las tasas reales de supervivencia y eficiencia del sistema.

La crítica más fuerte apunta al uso del término ‘desextinción’

Investigadores recuerdan que el ADN se degrada con el tiempo y que jamás será posible reconstruir una copia funcional completa del genoma del moa. New Scientist señaló que incluso el genoma humano no se completó totalmente hasta 2023. Para expertos consultados por la revista, crear un animal genéticamente idéntico a una especie extinta es biológicamente imposible.

Adicionamente, el problema también es físico. Cada yema de huevo es una sola célula. En aves grandes como el avestruz, esa célula ya figura entre las más grandes del planeta. Aumentar artificialmente su tamaño implicaría perforar la membrana celular e inyectar más contenido, algo que probablemente la haría estallar, explicó Novak a New Scientist.

En conversación con MIT Technology Review, Andrew Pask planteó una posible solución: unir decenas de yemas para formar una masa más grande. Pero incluso científicos abiertos a la idea consideran que existen demasiadas incógnitas biológicas. Helen Sang, investigadora emérita del Instituto Roslin, cuestionó si un embrión de moa podría desarrollarse usando nutrientes de un huevo de gallina.

Las dudas también están marcadas por el historial de la compañía

En 2025, Colossal aseguró haber “revivido” al lobo terrible o dire wolf, una afirmación rechazada por genetistas y paleobiólogos. Lo que realmente hizo la empresa fue modificar genes de lobos grises para acercarlos visualmente a la especie extinta. New Scientist recordó que incluso científicos vinculados al proyecto reconocieron que no se trataba de una verdadera desextinción.

Varios expertos creen que eso mismo ocurrirá con el moa; no sería una resurrección biológica, sino un ave moderna modificada para parecerse físicamente a la extinta.

Nic Rawlence, genetista evolutivo de la Universidad de Otago y crítico del proyecto, afirmó a Nature y New Scientist que el “huevo artificial” podría tener valor inmediato para especies amenazadas como el kākāpō, un loro no volador en peligro crítico en Nueva Zelanda. Pero considera que la narrativa de desextinción distrae de aplicaciones más útiles y urgentes.

Rawlence también advirtió que existe oposición pública y de comunidades maoríes a la idea de recrear un “moa” con fines de ecoturismo.

Por ahora, el avance más tangible no parece ser la resurrección de aves extintas, sino una nueva herramienta de incubación artificial. Una tecnología que podría facilitar investigaciones genéticas y programas de conservación.