El truco poco conocido para quitar la cal de la cafetera sin afectar el sabor del café

Limón y bicarbonato ofrecen soluciones prácticas para limpiar la cafetera, eliminar la cal y mantener el electrodoméstico en buen estado sin usar vinagre.

Con el uso diario, la cafetera o coffe maker en algunos países, acumula restos de café, suciedad y cal en zonas internas de difícil acceso. Esta acumulación afecta el funcionamiento del aparato y altera la calidad de cada taza. Existen métodos eficaces para limpiar la cafetera sin recurrir al vinagre, uno de los más comunes.

El limón actúa como un potente aliado contra la cal gracias a su contenido de ácido cítrico. Para aplicar este método, primero se debe desmontar la cafetera tipo moka. Es importante verificar que no queden restos de café y que las gomas no estén deterioradas.

Luego se llena la base con agua caliente y el jugo de un limón o, como alternativa, dos cucharadas de jugo de limón embotellado. El líquido no debe superar la válvula de seguridad. La cafetera se coloca al fuego como en una preparación normal y se deja actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos.

Tras ese tiempo, se vacía el contenido. Después se desmontan todas las piezas y se aclaran con abundante agua para eliminar residuos.

Bicarbonato como opción para suciedad ligera

El bicarbonato resulta útil para retirar restos de café y suciedad superficial. Para este método, se mezcla una parte de bicarbonato con dos partes de agua caliente hasta obtener una solución líquida.

La cafetera se desmonta por completo. La base, el embudo y la parte superior se dejan en remojo durante 20 a 30 minutos. Luego se frota suavemente con un estropajo blando en las zonas con manchas. Finalmente, se aclaran las piezas con agua corriente y se dejan secar al aire antes de volver a armarlas.

Uso combinado de limón y bicarbonato

Otra técnica consiste en combinar limón y bicarbonato. Al mezclarse, ambos productos generan una efervescencia que ayuda a desprender la suciedad acumulada.

Sin embargo, esta reacción neutraliza rápidamente el poder descalcificante del limón. Por esta razón, no resulta la opción más eficaz para eliminar cal muy incrustada.

Para un mejor resultado, se recomienda iniciar con una limpieza solo con agua y limón para retirar la cal. Posteriormente, se puede aplicar un remojo con agua y bicarbonato, lo que ayuda a desodorizar la cafetera y eliminar restos de café.

Frecuencia recomendada de limpieza

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda ajustar la limpieza de la cafetera según la frecuencia de uso. No obstante, para evitar acumulación de cal y residuos, se estima que un mantenimiento completo debe realizarse al menos una vez al mes.

