Ciencia

El truco poco conocido para quitar la cal de la cafetera sin afectar el sabor del café

El uso frecuente de la cafetera provoca acumulación de cal y residuos. Existen alternativas caseras que permiten una limpieza eficaz sin afectar el sabor del café

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Limón y bicarbonato ofrecen soluciones prácticas para limpiar la cafetera, eliminar la cal y mantener el electrodoméstico en buen estado sin usar vinagre.
Limón y bicarbonato ofrecen soluciones prácticas para limpiar la cafetera, eliminar la cal y mantener el electrodoméstico en buen estado sin usar vinagre. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCafeteraCafé
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.