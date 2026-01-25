Ciencia

El truco de las abuelas para pelar huevos duros sin que la cáscara se pegue

Un método tradicional explica cómo evitar que la cáscara se adhiera al huevo duro y lograr un acabado limpio con pasos sencillos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un cambio en la cocción y el uso de bicarbonato o vinagre facilitan pelar huevos duros sin romper la clara.
Un cambio en la cocción y el uso de bicarbonato o vinagre facilitan pelar huevos duros sin romper la clara. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaHuevoHuevo duro
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.