El truco casero que ayuda a conservar los bananos frescos por más tiempo y evita que se oscurezcan

Papel aluminio o un recipiente hermético pueden ayudar a conservar las bananas durante más días y reducir su oscurecimiento.

Un método sencillo puede ayudar a que los bananos se mantengan frescos durante más días y retrasar el proceso que provoca su oscurecimiento. El procedimiento toma menos de cinco minutos y solo requiere papel aluminio o un recipiente de vidrio con cierre hermético.

El secreto está en controlar la liberación de etileno, un gas natural que acelera la maduración de la fruta.

¿Por qué los bananos maduran tan rápido?

Según explica la Universidad de Nebraska-Lincoln, el etileno es una hormona vegetal producida de forma natural por las plantas. Su función consiste en regular procesos relacionados con el crecimiento y la maduración.

En los bananos, la mayor liberación de este gas ocurre en el tallo. Por esa razón, aislar esta parte del resto del racimo permite desacelerar el proceso de maduración. A continuación algunos consejos de la universidad.

El truco del papel aluminio para retrasar la maduración

Este método requiere pocos minutos y materiales básicos.

Primero, es necesario separar cada banano del racimo principal. La cáscara debe permanecer intacta para que el procedimiento funcione correctamente.

Después, se coloca un pequeño trozo de papel aluminio sobre la parte superior de cada fruta. Esto ayuda a limitar el efecto del etileno y reduce la maduración prematura.

Los bananos deben permanecer en una frutera protegida de la luz solar directa. La exposición al sol también acelera su maduración.

Con este sencillo procedimiento, la fruta puede conservarse fresca por más tiempo.

La alternativa con recipiente de vidrio

Existe una segunda opción para quienes no desean utilizar papel aluminio.

En este caso, los bananos se cortan en trozos más pequeños y se mantiene la cáscara en cada sección. La parte superior más cercana al tallo debe desecharse.

Luego se siguen estos pasos:

Cortar los bananos en trozos pequeños con la cáscara.

Desechar la parte superior cercana al tallo.

Colocar los trozos en un recipiente de vidrio hermético .

. Guardar el recipiente en un lugar oscuro, fresco y con temperatura estable.

Consejos adicionales para conservar los bananos

Algunas prácticas también pueden ayudar a prolongar la vida útil de la fruta:

No guardar bananos verdes en el refrigerador. Las bajas temperaturas interrumpen el proceso natural de maduración y pueden afectar el desarrollo de su sabor dulce ideal.

en el refrigerador. Las bajas temperaturas interrumpen el proceso natural de maduración y pueden afectar el desarrollo de su sabor dulce ideal. Mantener los bananos alejados de las manzanas . Estas frutas también liberan etileno y aceleran la maduración.

. Estas frutas también liberan etileno y aceleran la maduración. Comprar bananos en distintos niveles de maduración. Combinar frutas más verdes con otras maduras permite disponer de fruta lista para consumir durante más tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.