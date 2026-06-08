Ciencia

El truco casero que ayuda a conservar los bananos frescos por más tiempo y evita que se oscurezcan

Un método simple basado en el control del etileno permite retrasar la maduración de los bananos y prolongar su frescura

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Por O Globo / Brasil / GDA
Papel aluminio o un recipiente hermético pueden ayudar a conservar las bananas durante más días y reducir su oscurecimiento.
Papel aluminio o un recipiente hermético pueden ayudar a conservar las bananas durante más días y reducir su oscurecimiento. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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