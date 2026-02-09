Ciencia

El té nocturno que muchos toman sin saber por qué ayuda a las piernas

Una bebida caliente con canela promueve la oxigenación muscular y reduce la inflamación en las piernas durante la noche de forma natural

Por La Nación / Argentina / GDA
El té de canela preparado antes de dormir aporta antioxidantes y minerales que favorecen la circulación y ayudan a prevenir calambres nocturnos.
El té de canela preparado antes de dormir aporta antioxidantes y minerales que favorecen la circulación y ayudan a prevenir calambres nocturnos.







