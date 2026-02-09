El té nocturno que muchos toman sin saber por qué ayuda a las piernas

El té de canela preparado antes de dormir aporta antioxidantes y minerales que favorecen la circulación y ayudan a prevenir calambres nocturnos.

El consumo de una infusión antes de dormir favorece el flujo sanguíneo y reduce las molestias musculares en las piernas durante el descanso. Especialistas en salud señalan que esta práctica natural mejora la oxigenación del organismo y disminuye la sensación de pesadez nocturna. Dentro de estas opciones, el té anti-calambres a base de canela se posiciona como una alternativa casera frente a la mala circulación venosa.

La preparación resulta sencilla y requiere pocos ingredientes. Su correcta elaboración permite aprovechar al máximo los compuestos activos de la especia y potenciar sus beneficios durante la noche.

Paso a paso para preparar el té anti-calambres

El portal especializado en recetas saludables Detoxinista recomienda utilizar una astilla de canela por cada taza de agua. Ambos ingredientes se colocan en un recipiente y se cocinan a fuego lento durante 15 minutos exactos. Este tiempo facilita la liberación de nutrientes y aceites esenciales presentes en la corteza.

El control del calor evita que la canela pierda sus propiedades curativas durante la ebullición. Tras finalizar la cocción, el líquido se pasa por un colador para retirar los residuos sólidos. Este proceso elimina fragmentos pequeños que se desprenden durante la preparación. La bebida se consume caliente para reforzar su efecto relajante muscular.

Propiedades del té de canela

El té de canela concentra antioxidantes y compuestos con acción antiinflamatoria. Su consumo regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y actúa como un hipolipemiante natural. Información divulgada por WebMD detalla que esta infusión aporta calcio, hierro y potasio, minerales clave para regular el azúcar en la sangre y favorecer la digestión.

Estos nutrientes resultan esenciales para el sistema circulatorio, ya que permiten un transporte eficiente de oxígeno hacia los tejidos. Una circulación adecuada contribuye a disminuir los calambres y la inflamación en las extremidades inferiores.

Desde la herbolaria clínica, Rachelle Robinnett explicó al sitio Well+Good que la canela antes del descanso ayuda a mantener la estabilidad glucémica durante la noche. Los cambios bruscos en el azúcar en la sangre afectan la calidad del sueño. La infusión permite un descanso más continuo y reparador mientras el cuerpo activa sus procesos de recuperación.

Componentes biológicos con efecto vascular

La eficacia de la canela se relaciona con dos compuestos principales: hesperidina y cumarina. Ambos presentan propiedades antioxidantes que benefician directamente la salud de las venas.

La Enciclopedia de Toxicología de Elsevier señala que la cumarina se utiliza como producto farmacéutico en el tratamiento del linfedema, una condición asociada con inflamación de los tejidos por acumulación de líquido. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que este problema aparece con mayor frecuencia en brazos y piernas.

La hesperidina, por su parte, corresponde a un flavonoide con efectos analgésicos. Investigaciones publicadas en el Journal of Inflammation de BioMed Central describen que este compuesto reduce la inflamación y el dolor inflamatorio mediante la disminución de citocinas, la actividad de NF-κB y el estrés oxidativo. Estos mecanismos protegen la elasticidad de los vasos sanguíneos y ayudan a prevenir la formación de várices.

Recomendaciones médicas para mejorar la circulación

La mala circulación ocurre cuando el flujo de sangre disminuye en una zona específica del cuerpo. El centro especializado Modern Heart and Vascular advierte sobre la importancia de identificar estos síntomas para evitar complicaciones a largo plazo.

La Clínica de Cleveland recomienda complementar la alimentación con actividad física regular y una dieta balanceada. El abandono del cigarrillo y el control del peso corporal fortalecen la salud arterial. El uso de medias de compresión, una hidratación adecuada y el manejo del estrés contribuyen a prevenir edemas y a mantener una presión arterial estable.

Antes de incorporar nuevas infusiones a la rutina diaria, la consulta médica resulta indispensable. El profesional de la salud evalúa posibles interacciones con otros tratamientos y define la conveniencia de su consumo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.