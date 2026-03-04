El Sol guarda un secreto en su interior y 40 años de datos acaban de revelarlo

Astrofísicos analizaron vibraciones internas del Sol durante cuatro mínimos solares y hallaron cambios estructurales que ayudan a entender su actividad.

Un análisis de más de cuatro décadas de observaciones astronómicas permitió detectar cambios sutiles en la estructura interna del Sol durante los períodos de menor actividad solar. El estudio fue realizado por científicos de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y la Universidad de Yale, en Estados Unidos.

Los resultados se publicaron en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. La investigación concluye que pequeñas variaciones en la actividad magnética solar generan cambios detectables dentro del Sol.

El Sol atraviesa un ciclo magnético aproximado de 11 años. Durante el llamado mínimo solar la actividad disminuye. En ese periodo aparecen menos manchas solares. Los campos magnéticos son más débiles. La superficie solar luce más uniforme.

Para entender qué ocurre en el interior de la estrella, los investigadores utilizaron observaciones de seis telescopios distribuidos en diferentes partes del mundo. Estos instrumentos forman parte de la Red de Oscilaciones Solares de Birmingham (BiSON por sus siglas en inglés).

El equipo analizó cuatro mínimos solares ocurridos entre los ciclos solares 21 y 25. Estos períodos representan las etapas más tranquilas del Sol durante más de 40 años de registros.

Los científicos estudiaron pequeñas vibraciones en el interior del Sol. Estas oscilaciones se originan por ondas sonoras atrapadas dentro de la estrella. Dichas ondas provocan que el Sol oscile ligeramente.

Este método pertenece al campo de la heliosismología, disciplina que permite estudiar la estructura interna solar a partir de esas vibraciones.

El estudio comparó por primera vez cuatro mínimos solares consecutivos mediante estas oscilaciones internas. Los investigadores buscaron un fenómeno conocido como “fallo de helio”, que aparece cuando el helio se ioniza dos veces. También evaluaron cambios en la velocidad del sonido dentro del Sol y contrastaron los datos con modelos teóricos del interior solar.

Los resultados mostraron diferencias claras en uno de los períodos analizados. El mínimo solar de 2008 y 2009, situado entre los ciclos 23 y 24, presentó condiciones internas distintas a las de los otros tres mínimos.

Ese período fue uno de los más largos y silenciosos registrados en la historia reciente. Durante ese mínimo, el denominado fallo de helio fue significativamente mayor que en los demás casos.

Además, el Sol mostró mayor velocidad del sonido en sus capas externas. Este comportamiento sugiere presiones y temperaturas de gas más altas, junto con campos magnéticos más débiles.

El profesor Bill Chaplin, de la Universidad de Birmingham, explicó que el análisis permitió cuantificar por primera vez cómo cambia la estructura interna del Sol entre distintos mínimos del ciclo solar. Según el investigador, las capas externas de la estrella experimentan modificaciones sutiles y los mínimos más profundos dejan una huella medible en su interior.

Los científicos señalan que estos hallazgos pueden ayudar a mejorar las predicciones de los ciclos solares futuros. La actividad solar influye en el clima espacial, fenómeno que incluye explosiones energéticas provenientes del Sol.

El clima espacial puede afectar la tecnología en la Tierra. Entre sus efectos se encuentran interrupciones en comunicaciones por radio, errores en sistemas GPS, fallos en redes eléctricas y daños en satélites.

La profesora Sarbani Basu, de la Universidad de Yale, indicó que comprender el comportamiento del Sol bajo su superficie durante los períodos de calma es clave. Ese comportamiento influye en la forma en que se acumula la actividad solar en los ciclos siguientes.

Los investigadores también destacaron el valor de las observaciones de largo plazo. El proyecto BiSON mantiene monitoreo continuo de las oscilaciones solares mediante telescopios terrestres operados de forma remota.

El sistema es administrado por el Grupo de Sol, Estrellas y Exoplanetas de la Universidad de Birmingham. Además recibe financiamiento del Consejo de Instalaciones Científicas y Tecnológicas del Reino Unido (STFC).

Los científicos consideran que técnicas similares podrían aplicarse a otras estrellas en el futuro. Misiones espaciales como PLATO de la Agencia Espacial Europea permitirían estudiar estrellas parecidas al Sol y comprender mejor cómo evoluciona su actividad y cómo influye en los planetas que las rodean.

