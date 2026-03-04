Ciencia

El Sol guarda un secreto en su interior y 40 años de datos acaban de revelarlo

Investigación internacional detecta variaciones en las capas externas del Sol durante los períodos de menor actividad magnética

Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Imagen de la misión Solar Dynamics Observatory del disco solar con múltiples manchas solares, que parecen oscuras en comparación con su entorno. REMITIDA / HANDOUT por HMI/SDO/NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/11/2023
Astrofísicos analizaron vibraciones internas del Sol durante cuatro mínimos solares y hallaron cambios estructurales que ayudan a entender su actividad. (HMI/SDO/NASA/HMI/SDO/NASA)







Europa Press

Europa Press

