Ciencia

El síndrome del impostor afecta a casi todas las mujeres graduadas en STEM, revela estudio

Una investigación en Estados Unidos halló que 97,5% de mujeres en posgrados STEM reportó niveles moderados o altos de impostorismo

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Por Jailine González Gómez
Casi todas las mujeres estudiadas en posgrados STEM reportaron síndrome del impostor, pese a mantener alto rendimiento académico.
Casi todas las mujeres estudiadas en posgrados STEM reportaron síndrome del impostor, pese a mantener alto rendimiento académico. (Canva stock/Elnur/JU.STOCKER)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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