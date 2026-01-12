Ciencia

El polo magnético de la Tierra se desplazó y obliga a actualizar el modelo clave de navegación mundial

El nuevo ‘World Magnetic Model 2025′ redefine rumbos globales y mejora la precisión en regiones polares tras el cambio del polo magnético

Por La Nación / Argentina / GDA
El desplazamiento del polo norte magnético impulsó ajustes técnicos en el modelo que guía la navegación aérea, marítima y los sistemas digitales.
El desplazamiento del polo norte magnético impulsó ajustes técnicos en el modelo que guía la navegación aérea, marítima y los sistemas digitales.







