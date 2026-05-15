Ciencia

El planeta Tierra brilla más de noche, pero millones de zonas están perdiendo luz

Satélites detectaron que la iluminación nocturna mundial aumenta, aunque muchas regiones también pierden luz de forma sostenida

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Por Jailine González Gómez
Satélites revelaron que las luces nocturnas del planeta cambian constantemente por urbanización, crisis energéticas y conflictos.
Satélites revelaron que las luces nocturnas del planeta cambian constantemente por urbanización, crisis energéticas y conflictos. (Michala Garrison/NASA Earth Observatory)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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