El planeta tendrá 57 días extremadamente calurosos al año hasta finales de siglo, según un estudio

El calor extremo será parte del día a día: estudio revela cuántos días sofocantes vivirá el planeta antes del 2100

Por O Globo / Brasil / GDA
Informe climático proyecta más días de calor extremo, afectando especialmente a regiones pobres y tropicales
Informe climático proyecta más días de calor extremo, afectando especialmente a regiones pobres y tropicales







