El pergamino bíblico más antiguo estaba dividido en dos partes, confirma investigación

Un estudio confirma que el Gran Pergamino de Isaías, el manuscrito bíblico más antiguo y completo, se formó a partir de dos rollos distintos con diferencias materiales y temporales

Por O Globo / Brasil / GDA
Análisis material e inteligencia artificial muestran que el Gran Pergamino de Isaías proviene de la unión de dos rollos elaborados en momentos distintos. (Imagen con fines ilustrativos)
Análisis material e inteligencia artificial muestran que el Gran Pergamino de Isaías proviene de la unión de dos rollos elaborados en momentos distintos. (Imagen con fines ilustrativos) (Canva /Canva)







