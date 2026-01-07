El pergamino bíblico más antiguo estaba dividido en dos partes, confirma investigación

Análisis material e inteligencia artificial muestran que el Gran Pergamino de Isaías proviene de la unión de dos rollos elaborados en momentos distintos. (Imagen con fines ilustrativos)

El Gran Pergamino de Isaías, considerado el manuscrito más antiguo y completo del Libro de Isaías, fue elaborado originalmente a partir de dos rollos diferentes.

Esa es la principal conclusión de una investigación reciente que analizó las características materiales del documento, fechado en el siglo II a. C., y que en conjunto alcanza 7,34 metros de longitud.

El manuscrito fue hallado en 1947 en Qumrán, en la Cisjordania, junto con otros Manuscritos del Mar Muerto. Desde su descubrimiento destacó por su extraordinario estado de conservación y por la cercanía de su contenido con textos bíblicos de la Edad Media. Ese aspecto refleja una transmisión textual cuidadosa durante siglos.

De acuerdo con información publicada por The Times of Israel, el pergamino será exhibido completo en una muestra del Museo de Israel a inicios de 2026. Una presentación de ese tipo no ocurre desde 1968, lo que subraya la relevancia histórica del evento.

Diferencias visibles en el manuscrito

La biblia reúne textos escritos por distintos autores y en épocas diversas. Por esa razón, cada manuscrito antiguo constituye una pieza única. El Gran Pergamino de Isaías contiene pasajes clave del Antiguo Testamento y de la biblia hebrea.

Desde su hallazgo, investigadores señalaron discrepancias entre las hojas que cubren los capítulos 1 al 33 y aquellas correspondientes a los capítulos 34 al 66, según la división medieval del texto.

Un estudio publicado en 2021 por la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, utilizó inteligencia artificial para detectar pequeñas variaciones en la escritura. Ese análisis atribuyó el manuscrito al trabajo de dos escribas distintos.

La investigación más reciente estuvo a cargo de Marcello Fidanzio, académico de la Università della Svizzera italiana. El análisis se centró en las propiedades físicas del pergamino. Entre los elementos evaluados figuran pliegues, patrones de columnas, marcas de escritura, costuras de refuerzo y el estado de conservación de las hojas.

El estudio determinó que el propio objeto muestra señales claras de una división previa y de un proceso posterior de unificación. Existen varios escenarios posibles sobre su origen. No se puede afirmar si ambas partes se produjeron al mismo tiempo o si la segunda se elaboró después para completar la primera.

La antigüedad del documento

Un estudio difundido en 2025 también aplicó inteligencia artificial y datación por radiocarbono al análisis de los Manuscritos del Mar Muerto, incluido el Gran Pergamino de Isaías. Los resultados indicaron que el documento es más antiguo de lo que se creía.

La investigación señaló que las dos secciones del pergamino pudieron elaborarse con una diferencia de hasta varias décadas. Esa distancia temporal explicaría las variaciones en la escritura y otras diferencias, como asimetrías en la cantidad de caracteres y en el largo de las hojas entre ambas partes.

Especialistas indicaron que serán necesarios nuevos estudios para comprender con mayor precisión el proceso de producción y el uso del manuscrito a lo largo del tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.