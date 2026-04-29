Ciencia

El papel higiénico podría ser historia ante avance de inodoros inteligentes más eficientes y sostenibles

Los inodoros inteligentes marcan una nueva etapa en la higiene personal. Descubra cómo esta tecnología podría cambiar el uso del papel higiénico y transformar el baño moderno

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Por La Nación / Argentina / GDA
La innovación en sanitarios impulsa sistemas que integran limpieza con agua, secado y funciones automatizadas en un solo dispositivo.
La innovación en sanitarios impulsa sistemas que integran limpieza con agua, secado y funciones automatizadas en un solo dispositivo. (Canva stock/Georgescu Adrian's Images / Xiao zhou de Getty Images Pro)







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