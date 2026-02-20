El ‘oro vegetal’ que deshincha y ayuda contra la retención de líquidos de forma natural

Esta verdura aromática del Mediterráneo destaca por su efecto digestivo y su capacidad para reducir la hinchazón abdominal.

El hinojo gana espacio en la alimentación por sus propiedades digestivas y su efecto diurético natural. Esta verdura, conocida como “oro vegetal”, aporta beneficios que van desde la reducción de la hinchazón abdominal hasta el apoyo en la salud cardiovascular.

Originario del sur de Europa, en especial de la costa del mar Mediterráneo, el hinojo crece de forma silvestre y alcanza hasta dos metros de altura. Es una hierba perenne y aromática, similar al anís. Su relevancia histórica quedó registrada en la Capitulare de villis vel curtis imperii, orden del emperador Carlomagno que promovió el cultivo de hierbas como el Foeniculum vulgare, nombre latino del hinojo.

El hinojo se aprovecha en su totalidad. Se utilizan el bulbo, los tallos, las hojas y las semillas. Es frecuente en salsas, ensaladas y risottos, platos asociados con la gastronomía de autor.

El médico especialista en Nutrición Raúl E. Murray indicó que la mejor forma de consumirlo es crudo. Señaló que así se conserva la vitamina C, las enzimas y los antioxidantes. Agregó que el anetol, aceite esencial responsable de sus efectos carminativos, se obtiene mediante la infusión de semillas ligeramente machacadas.

El hinojo aporta vitamina C, potasio y fibra. Especialistas explican sus beneficios y los casos en que se requiere precaución. (Canva /Canva)

Características nutricionales del hinojo

La composición química del hinojo varía según la parte de la planta. El investigador José Ignacio Alonso Esteban, de la Universidad Complutense de Madrid, detalló en un artículo académico que el bulbo es la parte más consumida. Explicó que tiene alta humedad y bajo contenido de grasa, lo que se traduce en escaso valor energético.

El estudio también señaló que la capacidad antioxidante es mayor en las hojas que en el bulbo. Indicó que esta propiedad se mantiene tras la cocción. Las semillas se utilizan como especia.

La nutricionista Sol Vázquez aportó datos específicos. En 100 gramos de hinojo fresco predominan vitamina C entre 10 y 12 mg, potasio con 400 mg, ácido fólico entre 25 y 30 µg y 3 g de fibra soluble.

Diversas fuentes científicas y especialistas destacan efectos concretos del consumo de hinojo en el organismo.

Digestivo

En la práctica clínica se recomienda ante síntomas como pesadez y digestiones lentas. Vázquez explicó que ayuda al cuerpo a recuperar un ritmo digestivo más ordenado.

La Cooperativa Científica Europea sobre Fitoterapia afirmó que el hinojo muestra eficacia en el tratamiento de dispepsias, cólicos, trastornos espásticos del tracto gastrointestinal y flatulencias. También contribuye a aumentar la sensación de saciedad.

Cardioprotector

Murray indicó que su alto contenido de potasio y fibra favorece niveles saludables de presión arterial. Añadió que reduce la absorción de colesterol LDL en el intestino y apoya la salud cardiovascular. Señaló que estos efectos se observan cuando se consume al menos dos o tres veces por semana.

Reduce la hinchazón

El hinojo se asocia con la disminución de la hinchazón abdominal. Vázquez explicó que combina baja carga calórica con un impacto funcional claro que reduce esa sensación. Añadió que acompaña bien las dietas antiinflamatorias o de cuidado intestinal.

Antiinflamatorio, antioxidante y diurético

Los polifenoles del hinojo, como la quercetina, ayudan a combatir el estrés oxidativo celular, según Murray. Este efecto se vincula con menor riesgo de enfermedades crónicas a largo plazo.

El especialista también indicó que posee un suave efecto diurético natural. Esto permite evitar la retención de líquidos, frecuente tras comidas con alto contenido de sodio.

Contraindicaciones y precauciones

El consumo de hinojo requiere precaución en ciertos grupos. Murray recomendó cuidado en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, útero u ovarios.

También deben consultar a un profesional las personas con endometriosis o miomas uterinos. Lo mismo aplica para quienes reciben terapias hormonales, ya que un consumo excesivo podría interferir con la eficacia del tratamiento.

Se aconseja precaución en embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. Además, el especialista sugirió consultar con un médico si se ingiere en exceso o mediante suplementos, aceites esenciales o infusiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.