Ciencia

El océano profundo se acerca a la Antártida y lleva más calor del esperado

Un estudio detecta que aguas cálidas del océano Austral avanzan hacia el continente antártico desde hace dos décadas

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Por Jailine González Gómez
Investigadores observaron un desplazamiento de aguas cálidas hacia la Antártida que podría aumentar el derretimiento del hielo.
Investigadores observaron un desplazamiento de aguas cálidas hacia la Antártida que podría aumentar el derretimiento del hielo. (Liam Quinn/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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