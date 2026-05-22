Ciencia

El núcleo externo de la Tierra bajo el Pacífico cambió de dirección, revelan científicos

El movimiento del núcleo externo terrestre bajo el Pacífico pasó de oeste a este, según un análisis del campo magnético

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Por Jailine González Gómez
Investigadores detectaron un cambio en el flujo del núcleo terrestre bajo el Pacífico a partir de 2010.
Investigadores detectaron un cambio en el flujo del núcleo terrestre bajo el Pacífico a partir de 2010. (ESA/AOES Medialab)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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