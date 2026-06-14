Ciencia

El misterioso zorro enano de Cozumel reaparece tras más de 20 años y deja una prueba histórica

Un registro fotográfico obtenido en una reserva natural de Cozumel confirmó la supervivencia de este esquivo mamífero endémico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las primeras fotografías verificadas en más de dos décadas despejaron las dudas sobre la existencia del zorro enano de Cozumel.
Las primeras fotografías verificadas en más de dos décadas despejaron las dudas sobre la existencia del zorro enano de Cozumel. (Rafael Chacón/Neotropical Biology and Conservation)







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