El misterioso zorro enano de Cozumel reaparece tras más de 20 años y deja una prueba histórica

Las primeras fotografías verificadas en más de dos décadas despejaron las dudas sobre la existencia del zorro enano de Cozumel.

Una de las especies más misteriosas de México volvió a captar la atención de la comunidad científica tras permanecer más de 20 años sin evidencia visual confirmada. El zorro enano de Cozumel (Urocyon sp.) continúa vivo en la isla mexicana de Cozumel, en el Caribe, según fotografías publicadas recientemente.

Las imágenes forman parte de un estudio divulgado en la revista científica Neotropical Biology and Conservation. El trabajo puso fin a un prolongado periodo de incertidumbre sobre la supervivencia del animal.

La especie figura entre los mamíferos carnívoros más inusuales del mundo. Habita únicamente en Cozumel y posee un tamaño considerablemente menor que el de sus parientes continentales.

Según Travis Bayer, autor principal de la investigación y fundador de Pathos Publishers, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la vida silvestre, restos óseos hallados en sitios arqueológicos mayas revelaron que estos animales eran entre un 60% y un 80% más pequeños que los zorros continentales.

Ese hallazgo sugiere miles de años de evolución aislada. Bayer indicó que esa diferencia justifica la designación de una especie distinta. Sin embargo, la ausencia de pruebas modernas impidió hasta ahora una descripción científica formal y también dejó al animal sin protección legal específica.

La rareza de la especie alimentó las dudas sobre su existencia. Durante décadas, diversos estudios de fauna realizados en la isla no lograron detectar al zorro enano de Cozumel.

La falta de registros llevó a numerosos investigadores a considerarlo críticamente amenazado o incluso posiblemente extinto.

La situación cambió en setiembre de 2023. Rafael Chacón, director de Conservación y Educación Ambiental de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), consiguió fotografiar un ejemplar vivo.

Las imágenes fueron publicadas en la plataforma iNaturalist. Ese material constituye el primer registro fotográfico conocido del animal.

De acuerdo con los investigadores, la fotografía se obtuvo en la Reserva Estatal Laguna Colombia, una de las áreas naturales protegidas más extensas de la isla.

En ese mismo sitio ocurrieron avistamientos históricos del zorro en 1995 y 2001. La zona figura entre los hábitats con mayores probabilidades de albergar poblaciones supervivientes de la especie.

Chacón señaló que fotografiar al zorro representó un momento especialmente significativo debido a que se trata de una de las especies endémicas más singulares de Cozumel.

También explicó que las imágenes ayudan a generar conciencia sobre la presencia del animal y sobre la importancia de proteger su hábitat. Además, destacó la necesidad de conservar la biodiversidad de la isla para las futuras generaciones.

Las fotografías muestran a un macho adulto. Los registros incluyen imágenes de cuerpo completo, perfil lateral y acercamientos del animal.

Tras su publicación formal en una revista científica, las fotografías dejaron de ser un reporte aislado. Ahora forman parte de un registro científico permanente que confirma la existencia actual del zorro enano de Cozumel.

Localizar a esta especie continúa siendo una tarea compleja.

Los investigadores explicaron que estudios anteriores utilizaron cámaras trampa con cebos genéricos como sardinas y alimento para gatos. Esos métodos atraían distintas especies, incluidos mapaches y coatíes.

Los especialistas señalaron que animales extremadamente raros requieren estrategias más precisas. Entre ellas destacan una cobertura más amplia, monitoreo durante periodos prolongados y una ubicación cuidadosa de cámaras en zonas remotas.

Para el equipo científico, la reaparición del zorro enano de Cozumel representa una nueva oportunidad para impulsar acciones de conservación.

Tras décadas sin pruebas concretas de su supervivencia, los investigadores esperan recopilar información suficiente para fortalecer la protección de uno de los mamíferos más raros de México.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.