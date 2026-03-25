Ciencia

El método médico que podría frenar la migraña cuando las pastillas ya no funcionan

Una neuróloga española explica cómo las infiltraciones ofrecen una solución efectiva para pacientes con dolor crónico

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Por Europa Press
Especialistas aplican infiltraciones mínimamente invasivas para modular el dolor de cabeza persistente y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Especialistas aplican infiltraciones mínimamente invasivas para modular el dolor de cabeza persistente y mejorar la calidad de vida de los pacientes. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Karola G de Pexels)







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