Ciencia

El mentón humano no evolucionó para una función específica, revela estudio

Descubra qué reveló una investigación científica sobre el origen de una de las características más distintivas del rostro humano

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio científico señala que el mentón humano no surgió por una función específica, sino como consecuencia indirecta de cambios evolutivos en el cráneo.
Un estudio científico señala que el mentón humano no surgió por una función específica, sino como consecuencia indirecta de cambios evolutivos en el cráneo. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCmentónbarbillaevolución
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.