Ciencia

El mapa más antiguo del mundo revela su versión de la historia del Arca de Noé

Una tablilla babilónica de casi 3.000 años detalla territorios míticos y ubica el relato del arca más allá del mundo conocido.

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Por O Globo / Brasil / GDA
El Dr. Irving Finkel, curador del Museo Británico, describió la tablilla como "el mapa más antiguo del mundo en el mundo".
El Dr. Irving Finkel, curador del Museo Británico, describió la tablilla como "el mapa más antiguo del mundo en el mundo". (Museo Británico)







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