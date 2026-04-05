El mapa más antiguo del mundo revela su versión de la historia del Arca de Noé

El Dr. Irving Finkel, curador del Museo Británico, describió la tablilla como "el mapa más antiguo del mundo en el mundo".

El mapa más antiguo del mundo, grabado en una tabla de arcilla en Mesopotamia (actual Irak) en el siglo VI a. C., fue finalmente descifrado por completo tras varios siglos de análisis.

Esta valiosa pieza histórica, adquirida por el Museo Británico en 1882, muestra un mapa de la Mesopotamia desde una “vista aérea”, con textos cuneiformes que describen la creación de la Tierra y lo que el autor creía que existía más allá de su mundo.

El mapa presenta a Mesopotamia rodeada por un anillo doble etiquetado por su creador como “río amargo”, que los babilonios consideraban el límite de su mundo conocido.

El mapa de Mesopotamia, de más de 2.500 años, muestra ciudades y tierras míticas que ampliaban el conocimiento babilónico. (Museo Británico)

Dentro de este río, se identifican ciudades y tribus mediante círculos y rectángulos, destacando la Babilonia y el río Éufrates. Además, el autor del mapa incluyó referencias a seres y tierras míticas fuera del mundo conocido, así como a la versión babilónica de la historia de la Arca de Noé.

Los babilonios creían que los restos de una gran arca, construida en 1.800 a. C. por Utnapishtim, su equivalente de Noé, descansaban más allá del “río amargo”, detrás de una montaña, el mismo lugar donde la Biblia sitúa la llegada del Arca de Noé.

Irving Finkel, curador del Museo Británico, comentó al New York Post: “Es fascinante ver cómo una historia llevó a la otra, y ambas han perdurado a lo largo del tiempo”.

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