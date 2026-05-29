Ciencia

El fruto seco más caro del mundo ya se produce en Latinoamérica: el proyecto que tardó 25 años en dar resultados

Alejandro Camporini impulsó durante 25 años un proyecto forestal que permitió producir y exportar piñones por primera vez

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La producción local de piñón blanco avanza en la costa argentina tras décadas de trabajo y abre nuevas oportunidades de exportación.
La producción local de piñón blanco avanza en la costa argentina tras décadas de trabajo y abre nuevas oportunidades de exportación. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaFrutos secosPino piñonero
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.