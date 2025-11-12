Ciencia

El fitoplancton produce la mitad del oxígeno del planeta: nuevo estudio advierte posible disminución

Investigación advierte sobre una posible disminución del fitoplancton marino, esencial para la producción de oxígeno y el equilibrio del clima

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio advierte que el fitoplancton podría estar disminuyendo en los océanos por efecto del calentamiento global.
Un estudio advierte que el fitoplancton podría estar disminuyendo en los océanos por efecto del calentamiento global. (Wikimedia Commons /Wikimedia Commons)







