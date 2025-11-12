El fitoplancton produce la mitad del oxígeno del planeta: nuevo estudio advierte posible disminución

Un estudio advierte que el fitoplancton podría estar disminuyendo en los océanos por efecto del calentamiento global.

El fitoplancton oceánico, principal responsable de la producción de oxígeno en el planeta, podría estar disminuyendo de forma preocupante.

Un estudio internacional, publicado en la revista Science Advances, analizó datos recolectados entre 2001 y 2023 y encontró una caída anual promedio del 1,78% en la concentración de clorofila A, un pigmento esencial que indica la presencia de estos microorganismos.

La investigación combinó imágenes satelitales, datos de boyas flotantes y algoritmos de inteligencia artificial. El análisis se centró en aguas costeras, donde la reducción fue más marcada. En estas regiones, el 40% mostró declive, mientras solo el 12,5% evidenció aumentos. Los aumentos se atribuyen, en su mayoría, al impacto de actividades humanas que aumentan los nutrientes en el agua.

El fitoplancton, compuesto por algas microscópicas y bacterias, se ubica en la base de la cadena alimentaria marina. Captura dióxido de carbono (CO₂) y genera oxígeno a través de la fotosíntesis. Su rol es crucial no solo para los océanos, sino también para la estabilidad climática del planeta.

Cómo el calentamiento global influye en esta disminución

La principal hipótesis de los investigadores señala al cambio climático como causa del fenómeno. El aumento de temperaturas en la superficie del océano intensifica un proceso conocido como estratificación, en el cual las aguas cálidas y menos densas se aíslan de las frías y ricas en nutrientes del fondo marino.

Este aislamiento reduce el flujo de nutrientes hacia la superficie, dificultando la supervivencia del fitoplancton. Sin estos elementos esenciales, la fotosíntesis se vuelve limitada. Este fenómeno interrumpe el equilibrio de la vida marina, ya que organismos como el zooplancton, que se alimenta del fitoplancton, también se ven afectados.

Se estima que los océanos cubren el 71% del planeta y son responsables de aproximadamente la mitad del oxígeno que se produce en la Tierra. El fitoplancton alimenta a organismos como el zooplancton, que a su vez sirve de alimento para peces pequeños y grandes depredadores marinos.

Este ciclo comenzó hace unos 3.500 millones de años, cuando la Tierra era un planeta sin oxígeno libre. El fitoplancton fue el primer organismo capaz de liberar oxígeno a la atmósfera.

A pesar de los resultados, la comunidad científica no alcanza un consenso sobre la magnitud de la amenaza. Algunos especialistas piden cautela a la hora de interpretar los datos.

El oceanógrafo Frederico Brandini, del Instituto Oceanográfico de la Universidad de São Paulo, cuestiona el uso de la clorofila como única medida. Explicó que la biomasa real del fitoplancton depende del contenido de carbono, no solo del pigmento. Según indicó, una reducción del 1,78% en clorofila puede no tener un impacto significativo, si se mide en miligramos por metro cúbico.

Brandini también destacó que el estudio no consideró la herbivoría del zooplancton, es decir, su papel como consumidor de fitoplancton. Afirmó que el calentamiento del agua aumenta el metabolismo del zooplancton, lo que podría explicar parte de la disminución observada. Si este fuera el caso, el CO₂ seguiría siendo absorbido, aunque transferido a otras formas de vida marina.

Este detalle es clave. Si se confirma una disminución real del fitoplancton, habría menos captura de CO₂ atmosférico. Pero si lo está consumiendo el zooplancton, ese carbono seguiría en la cadena trófica, e incluso podría favorecer la pesca comercial, por el aumento de peces.

Estudios anteriores muestran resultados distintos

La nueva publicación contrasta con investigaciones previas, como una del año 2023 en Nature, que sugería un aumento del fitoplancton. Sin embargo, los autores del estudio actual argumentaron que los datos anteriores se basaron únicamente en imágenes satelitales, sin herramientas complementarias de validación, declaró al sitio web Inside Climate News.

Michael Mann, coautor del estudio y director del Centro Penn para Ciencia, Sostenibilidad y Medios, sostuvo la fiabilidad de estos nuevos resultados debido a la incorporación de inteligencia artificial y datos adicionales. Señaló que los resultados coinciden con lo esperado, dadas las tendencias recientes de mayor estratificación oceánica documentada.

Según Brandini, el posible descenso del fitoplancton no sería la amenaza ambiental más inmediata para la humanidad. Mencionó otras preocupaciones más graves, como la contaminación marina, la sobrepesca, la pérdida de manglares y el vertido de metales pesados en el mar.

Aunque el debate científico continúa, el nuevo estudio refuerza la importancia de monitorear de cerca la salud de los océanos, en un contexto donde el cambio climático sigue transformando los ecosistemas globales.

