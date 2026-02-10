¿El fin de la calvicie? Raíz ancestral de la medicina china abre una nueva vía para recuperar el cabello

Una raíz de la medicina tradicional china muestra, según una revisión científica, efectos biológicos que podrían ayudar a frenar y revertir la alopecia androgenética.

Una raíz usada por más de 1.000 años en la medicina tradicional china perfila una posible alternativa para tratar la alopecia androgenética. Esta es la forma más común de caída del cabello en el mundo. Una revisión científica reciente señala que el Polygonum multiflorum muestra potencial para estimular la regeneración capilar mediante varios mecanismos biológicos al mismo tiempo.

La alopecia androgenética afecta a millones de personas. En la actualidad, los tratamientos más utilizados incluyen fármacos como finasterida y minoxidil. Estos medicamentos muestran eficacia, pero generan inquietudes por efectos secundarios y uso prolongado. Esa situación impulsa la búsqueda de opciones consideradas más suaves e integrales.

La revisión científica se publicó en el Journal of Holistic Integrative Pharmacy. El análisis indica que el Polygonum multiflorum no actúa sobre una sola vía biológica. La planta parece reducir los efectos de la dihidrotestosterona (DHT). Este es un hormona asociada a la miniaturización de los folículos capilares. Además, protege las células del folículo frente a la muerte celular temprana.

El compuesto también activa vías de señalización relacionadas con el crecimiento, como Wnt y Shh. A la vez, mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Ese efecto favorece el aporte de oxígeno y nutrientes a los folículos.

Registros antiguos y biología moderna

Los investigadores explican que el análisis conecta el conocimiento ancestral con la ciencia actual. Señalan que textos históricos, incluso de la dinastía Tang, describen efectos que coinciden con la comprensión moderna de la biología capilar. Estudios recientes respaldan que estos efectos responden a procesos farmacológicos y no solo a creencias tradicionales.

El equipo científico revisó experimentos de laboratorio, observaciones clínicas y registros históricos de la fitoterapia china. En conjunto, los datos sugieren que el Polygonum multiflorum podría hacer más que retrasar la progresión de la calvicie.

Más que frenar la caída

La revisión destaca que la planta puede apoyar activamente la regeneración del cabello. En lugar de limitarse a retrasar nuevas pérdidas, el compuesto parece estimular el crecimiento del pelo al influir en varios factores del ciclo capilar. Esta acción amplia podría ofrecer ventajas frente a terapias que apuntan a un solo objetivo biológico.

El artículo indica que, cuando la raíz se procesa de forma adecuada según la tradición, presenta un perfil de seguridad favorable. Este aspecto la vuelve más aceptable para pacientes preocupados por efectos adversos como disfunción sexual o irritación del cuero cabelludo asociados a tratamientos actuales.

Los autores advierten que aún se requieren ensayos clínicos de alta calidad. Estos estudios permitirán confirmar los resultados y definir la forma óptima de uso. La revisión refuerza que la investigación científica rigurosa de remedios tradicionales puede abrir nuevas perspectivas terapéuticas para condiciones frecuentes como la alopecia androgenética.

