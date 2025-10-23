El feroz combate entre un jaguar y una anaconda: así fue captado este inusual enfrentamiento en el Pantanal

Las fotos muestran a un jaguar enfrentando a una anaconda que se aferró a su hocico durante una cacería en el Pantanal brasileño.

Las imágenes de un jaguar con una anaconda enroscada en su rostro, captadas por el biólogo Fabiano Oliveira en el Pantanal brasileño, se viralizaron en las últimas semanas. El encuentro entre estos dos depredadores sorprendió por su intensidad y por lo poco común que resulta observar un enfrentamiento de este tipo en la naturaleza.

El registro muestra a Amber, una hembra de nueve años, en plena lucha con la serpiente. La anaconda intentó defenderse envolviendo su cuerpo alrededor del rostro del felino, mientras este caminaba entre la vegetación del río Três Irmãos. La escena fue considerada inusual por el fotógrafo, quien indicó que no es frecuente que un jaguar ataque a una anaconda, aunque este comportamiento se ha documentado en otras ocasiones.

Fabiano Oliveira relató que la serpiente se sujetó con fuerza al rostro del felino en un intento por escapar, lo que hizo que el momento fuera aún más impactante. El biólogo acompañaba a un grupo de turistas estadounidenses en una lancha cuando observó movimientos inusuales de otras embarcaciones en la zona. Al acercarse, notó al jaguar con la serpiente aún sujeta a su hocico.

Desde una distancia de aproximadamente 25 metros, Oliveira utilizó una Sony Alpha 7R5 con lente 200–600 mm para capturar la escena. Según explicó, el patrón visual creado por las manchas del jaguar y los dibujos de la serpiente producía un efecto casi hipnótico, dada la simetría natural de ambos animales.

El encuentro se produjo durante una expedición de la empresa Biodiverse Brazil, dedicada al ecoturismo y fundada por el propio Oliveira. A pesar del dramatismo del momento, el fotógrafo señaló que lo que presenció fue una demostración pura de supervivencia, sin romanticismo ni crueldad.

Días después, Amber fue vista nuevamente, esta vez en las orillas del río Cuiabá, a menos de un kilómetro del lugar del primer encuentro. En esa ocasión, fue observada mientras cazaba un caimán de gran tamaño, otra escena que impresionó al especialista.

Con más de 25 años de experiencia en el Pantanal, Fabiano Oliveira se ha consolidado como una de las principales referencias en la observación de jaguares. También colabora con el Jaguar Identification Project, iniciativa dedicada a catalogar estos felinos por medio de sus rosetas: las manchas únicas que funcionan como huellas digitales.

Las fotografías que han recorrido el mundo fueron tomadas durante un safari de diez días con un padre y su hijo provenientes de Estados Unidos, en la zona de Porto Jofre, estado de Mato Grosso. De acuerdo con el fotógrafo, esa región alberga más de 460 jaguares identificados, lo que garantiza encuentros frecuentes con estos animales durante las expediciones.

Fabiano mencionó que constantemente recibe mensajes de personas impactadas por sus imágenes. Afirmó que su mayor satisfacción profesional proviene del creciente interés del público por la vida silvestre, un objetivo que ha guiado su carrera en el Pantanal.

