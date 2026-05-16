El ‘fantasma de los Andes’ reaparece en Argentina y refuerza esperanza sobre su conservación

El registro del gato andino en Mendoza aporta datos clave para proteger a una de las especies más amenazadas de América.

El gato andino, uno de los felinos más amenazados de América, volvió a aparecer en Mendoza, Argentina. El nuevo registro ocurrió en el Área Natural Protegida La Payunia, en Malargüe, y marcó el tercer año consecutivo en que especialistas detectaron la especie en la zona.

El hallazgo lo confirmó la organización Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina) mediante cámaras trampa instaladas cerca del límite de La Payunia. Las imágenes captaron al animal mientras caminaba entre rocas y se camuflaba con el paisaje árido de la región.

El felino es conocido como el “fantasma de los Andes” por su comportamiento solitario y por la dificultad para observarlo en estado silvestre. Cada nuevo registro representa información clave para los programas científicos y ambientales que buscan proteger a esta especie.

Desde WCS Argentina señalaron que este tipo de monitoreo permite comprobar que el gato andino aún habita en la región mendocina. Además, indicaron que las estrategias de conservación mantienen resultados positivos para la biodiversidad local.

La doctora en Biología y gerente de manejo regenerativo de la organización, María José Bolgeri, explicó que cada hallazgo confirma la permanencia del felino en el área protegida y evidencia el impacto de los trabajos de conservación.

¿Por qué el gato andino está en peligro de extinción?

El gato andino (Leopardus jacobita) figura entre las especies más amenazadas del continente. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo cataloga “en peligro de extinción”.

Actualmente, científicos estiman que sobreviven menos de 2.200 ejemplares en zonas montañosas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

Su comportamiento sigiloso y su baja densidad poblacional dificultan el estudio de la especie. Por esa razón, cada registro fotográfico aporta datos fundamentales sobre distribución, desplazamiento y conservación.

Los recientes avistamientos en Mendoza y Neuquén también aumentaron el interés científico sobre La Payunia, considerada una de las áreas protegidas más importantes de Argentina.

La Payunia alberga especies emblemáticas como pumas, cóndores, zorros y guanacos. El monitoreo permanente mediante cámaras y sensores permite recopilar información sobre la fauna local y fortalece las estrategias de protección ambiental.

Especialistas consideran que estos registros ayudan a preservar ecosistemas únicos y especies que enfrentan amenazas constantes para sobrevivir.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.