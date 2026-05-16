Ciencia

El ‘fantasma de los Andes’ reaparece en Argentina y refuerza esperanza sobre su conservación

El gato andino reapareció en Mendoza por tercer año consecutivo. El hallazgo en La Payunia fortalece la esperanza de conservar a este felino en peligro de extinción

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Por La Nación / Argentina / GDA
El registro del gato andino en Mendoza aporta datos clave para proteger a una de las especies más amenazadas de América.
El registro del gato andino en Mendoza aporta datos clave para proteger a una de las especies más amenazadas de América. (WCS/Captura de video)







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