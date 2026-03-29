Ciencia

El estadio más aislado y sorprendente del mundo está en el Ártico y casi nadie lo conoce

Una cancha sin gradas en un pueblo de 496 habitantes atrae miradas por su ubicación extrema y su paisaje único en Lofoten

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Por La Nación / Argentina / GDA
El Henningsvær Stadion destaca por su ubicación en el Ártico, su entorno rocoso y su uso para torneos amateurs y turismo.
El Henningsvær Stadion destaca por su ubicación en el Ártico, su entorno rocoso y su uso para torneos amateurs y turismo. (@henningsvaer.stadion/Instagram)







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