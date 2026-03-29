El estadio más aislado y sorprendente del mundo está en el Ártico y casi nadie lo conoce

El Henningsvær Stadion destaca por su ubicación en el Ártico, su entorno rocoso y su uso para torneos amateurs y turismo.

En un pequeño pueblo pesquero de Noruega con apenas 496 habitantes, surge uno de los escenarios deportivos más llamativos del planeta. Se trata del Henningsvær Idrettslag Stadion, una cancha de fútbol ubicada más allá del círculo polar ártico que destaca por su entorno único.

El recinto no cuenta con gradas. Está rodeado por terreno rocoso y mar abierto, lo que lo convierte en un sitio singular. La superficie es de pasto sintético, debido a que el invierno extremo de la zona impide la conservación del césped natural.

El hallazgo tomó notoriedad tras la visita del fotógrafo italiano Ivan Pedretti, originario de Cerdeña, Italia. Él llegó a Henningsvær durante un viaje y decidió capturar imágenes del lugar. Indicó que el campo tiene dimensiones tradicionales, lo que resulta llamativo por su ubicación en una isla pequeña.

Pedretti explicó que visitó el sitio por primera vez en 2020. Luego regresó con la intención de tomar una fotografía aérea del estadio, motivado por la fama de la región de Lofoten, considerada una de las más atractivas de Escandinavia.

El archipiélago de Lofoten está compuesto por 1.800 islas e islotes. Gran parte de estos territorios no tienen habitantes. En la zona predomina la pesca, en especial la de bacalao, como actividad económica principal.

El club Henningsvær IL utiliza el estadio principalmente para organizar torneos amateurs dirigidos a niños y niñas durante el año. Aunque las condiciones permiten una práctica más profesional, el espacio se destina también a eventos privados y actividades turísticas.

Entre las normas del recinto destaca la prohibición de que mascotas ingresen al terreno de juego, con el fin de proteger la superficie sintética.

El estadio es considerado uno de los más bonitos y singulares del mundo, en gran parte por su ubicación extrema y su integración con el paisaje natural.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.