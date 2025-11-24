Ciencia

El enigma de las Cataratas de Sangre en la Antártida: una cascada que desafió la ciencia por más de un siglo

La ciencia explicó cómo un lago oculto, con agua tres veces más salada que el mar, da origen a esta cascada rojiza en pleno glaciar antártico

Por La Nación / Argentina / GDA
The Blood Falls seeps from the end of the Taylor Glacier into Lake Bonney. The tent at left provides a sense of scale for just how big the phenomenon is. Scientists believe a buried saltwater reservoir is partly responsible for the discoloration, which is a form of reduced iron.
The Blood Falls seeps from the end of the Taylor Glacier into Lake Bonney. The tent at left provides a sense of scale for just how big the phenomenon is. Scientists believe a buried saltwater reservoir is partly responsible for the discoloration, which is a form of reduced iron. (Peter Rejcek/WikiMedia)







