El emoji gigante oculto en bosque de Estados Unidos que solo se ve en otoño

Ingenieros de Oregon plantaron un emoji forestal que cambia de color en otoño y podría durar hasta 50 años.

Un rostro sonriente de 91 metros de diámetro aparece cada año en una ladera boscosa de Oregon, Estados Unidos. La figura se observa desde la carretera 18 y también desde el aire. No es un fenómeno natural. Es una intervención planificada por ingenieros forestales.

La obra nació en 2011, cuando los emojis empezaron a ganar popularidad. David Hampton, copropietario de Hampton Lumber, y Dennis Creel, entonces gerente de tierras forestales de la empresa, impulsaron la idea en un terreno de la compañía con sede en Oregon.

El diseño combina dos especies de árboles nativos. Para los ojos y la boca sembraron abetos de Douglas (Pseudotsuga menziesii), similares a los que rodean el área. Para el fondo amarillo plantaron alerces (Larix), árboles que pierden sus agujas en otoño.

Ese cambio estacional da al emoji su tono dorado. Durante el otoño del hemisferio norte, entre setiembre y diciembre, los alerces adquieren un color intenso antes de perder el follaje. En ese periodo el rostro se aprecia con mayor claridad.

La empresa concibió el proyecto como una forma de vínculo con la comunidad y como muestra de manejo forestal sostenible. Cada cosecha de madera se acompaña de un proceso de reforestación planificado según la altitud y las condiciones del suelo.

Según explicó una vocera de Hampton Lumber a Oregon Live, tras cada tala los ingenieros forestales organizan la replantación con diversas especies nativas. Entre ellas figuran abeto de Douglas, cicuta del oeste, abeto noble y cedro rojo del oeste.

La creación del círculo y de las facciones requirió cuerdas y estacas para delimitar el terreno. Las cuadrillas marcaron cada zona antes de sembrar. Dentro del bosque resulta complejo identificar la posición exacta del diseño sin referencias externas.

El emoji no será permanente. La empresa estimó que el rostro sonriente podrá observarse cada otoño durante 30 a 50 años. Tras ese plazo, los árboles se cosecharán y la madera se procesará en aserraderos cercanos a Hampton Lumber.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.