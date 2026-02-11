Ciencia

El emoji gigante oculto en bosque de Estados Unidos que solo se ve en otoño

La figura fue diseñada en 2011 con abetos y alerces y se aprecia con mayor intensidad entre setiembre y diciembre

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Ingenieros de Oregon plantaron un emoji forestal que cambia de color en otoño y podría durar hasta 50 años.
Ingenieros de Oregon plantaron un emoji forestal que cambia de color en otoño y podría durar hasta 50 años. (Tedder/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados UnidosOregonemojibosque
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.