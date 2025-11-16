Ciencia

El ejercicio que alivia el dolor de rodilla, mejora la movilidad y fortalece los músculos, según estudio científico

Caminar hacia atrás mejora la movilidad, fortalece los músculos y beneficia el corazón, según estudios y expertos médicos

Por Jailine González Gómez y La Nación / Argentina / GDA
Caminar en reversa durante seis semanas redujo el dolor de rodilla y fortaleció músculos. También favoreció la postura y la salud cardiovascular.
Caminar en reversa durante seis semanas redujo el dolor de rodilla y fortaleció músculos. También favoreció la postura y la salud cardiovascular. (Canva/Canva)







ejercicio, dolor de rodilla, caminata, caminata hacia atrás
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

