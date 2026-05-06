Ciencia

El componente de la cáscara de los cítricos que podría ser clave para su presión arterial y salud vascular

Investigadores españoles analizan cómo la pectina de los cítricos ayuda a equilibrar las señales nerviosas que relajan los vasos sanguíneos

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Por Europa Press
La suplementación con pectina cítrica reduce la grasa corporal y regula la presión arterial, según una investigación liderada por la UAM y el CSIC.
La suplementación con pectina cítrica reduce la grasa corporal y regula la presión arterial, según una investigación liderada por la UAM y el CSIC. (Canva stocks/Stephen Leonardi de Pexels / Mahija Project de Madiantara Teja)







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