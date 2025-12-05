Ciencia

El círculo oculto bajo Stonehenge que desconcertó a los arqueólogos: tiene más de dos kilómetros

Un hallazgo arqueológico reveló una estructura prehistórica única cerca de Stonehenge. Podría tratarse del círculo artificial más grande jamás encontrado en Gran Bretaña

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Una serie de pozos descubiertos en círculo cerca de Stonehenge podrían ser la mayor estructura prehistórica en Reino Unido.
Una serie de pozos descubiertos en círculo cerca de Stonehenge podrían ser la mayor estructura prehistórica en Reino Unido. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaStonehengeReino UnidoGran Bretaña
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.