Ciencia

El cambio climático aumentaría el potencial destructivo de las tormentas de granizo, revelan científicos

Un estudio proyecta más granizos grandes y un aumento global de daños hacia finales de siglo

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Por Jailine González Gómez
El calentamiento global favorecería tormentas con granizos más grandes y mayor potencial destructivo.
El calentamiento global favorecería tormentas con granizos más grandes y mayor potencial destructivo. (Pieter Delicaat/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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