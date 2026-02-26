Ciencia

El aumento de la luminosidad del Sol pondrá fecha límite a la vida en la Tierra

La NASA advierte que el aumento de la luminosidad del Sol podría provocar un efecto invernadero desbocado en 1.000 millones de años y cambiar la habitabilidad de la Tierra

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Simulaciones científicas prevén pérdida de oxígeno y evaporación de océanos por la evolución natural del Sol.
Simulaciones científicas prevén pérdida de oxígeno y evaporación de océanos por la evolución natural del Sol. (Canva/Stock)







