El ajo frente a la lupa científica: estudio mostró que sus compuestos extendieron la vida de ratones y mejoraron su salud

Estudio evidenció que moléculas del ajo modificaron rutas biológicas clave y redujeron efectos del envejecimiento en ratones

Por Europa Press y Jailine González Gómez
Investigación española mostró que compuestos del ajo mejoraron funciones metabólicas y prolongaron la vida de ratones.
Investigación española mostró que compuestos del ajo mejoraron funciones metabólicas y prolongaron la vida de ratones. (Canva/Canva)







