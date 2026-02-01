Ciencia

El ADN móvil de los osos polares cambia con el calor del sureste de Groenlandia

Un estudio genómico detectó diferencias en elementos móviles del ADN entre osos polares de zonas frías y templadas de Groenlandia

Por Jailine González Gómez
Investigadores hallaron diferencias genómicas entre osos polares de zonas frías y templadas de Groenlandia.
Investigadores hallaron diferencias genómicas entre osos polares de zonas frías y templadas de Groenlandia. (Canva/Canva)







