El ADN móvil de los osos polares cambia con el calor del sureste de Groenlandia

Un estudio científico publicado en la revista científica Mobile DNA identificó cambios significativos en la actividad del ADN móvil de una subpoblación de osos polares que habita el sureste de Groenlandia, una región más cálida y húmeda que el noreste de la isla. Los hallazgos surgen del análisis genómico comparativo entre ambas poblaciones y se basan en datos de expresión genética obtenidos a partir de muestras de sangre.

La investigación se centró en una subpoblación recientemente descrita en el sureste de Groenlandia, aislada geográficamente y expuesta a condiciones climáticas que se asemejan a los escenarios futuros proyectados para el Ártico, con menor cobertura de hielo marino. Según el artículo, más de dos tercios de los osos polares podrían desaparecer para 2050, por lo que comprender sus posibles mecanismos de adaptación resulta clave para la conservación.

El estudio analizó la actividad de los elementos transponibles, fragmentos de ADN capaces de moverse dentro del genoma y de influir en la regulación de genes. Estos elementos representan cerca del 38% del genoma del oso polar y ya se habían asociado con variación genética en otras especies de osos.

Para el análisis, el equipo utilizó datos de transcriptómica —el conjunto de genes que se expresan en un momento dado— de 17 osos polares adultos de ambas regiones. Compararon individuos del noreste, con clima más frío, y del sureste, donde se registran temperaturas más altas, mayor precipitación y fuertes vientos. Además, incorporaron datos meteorológicos históricos de 1958 a 2024 para evaluar la relación entre temperatura y actividad genética.

Los resultados muestran que la población del sureste presenta una mayor actividad y abundancia de elementos transponibles, especialmente del tipo LINE, en comparación con la población del noreste. También se detectó un cambio en la “edad” de estos elementos, con una mayor proporción de elementos más jóvenes en los osos del sureste.

De forma paralela, el análisis de genes con expresión diferencial en esa subpoblación reveló asociaciones con vías de señalización relacionadas con el envejecimiento, el metabolismo y el sistema FoxO, procesos que el propio artículo vincula con respuestas celulares al estrés.

Según los autores, estos patrones sugieren una respuesta genómica diferenciada en los osos que viven en ambientes más cálidos. El trabajo no evalúa consecuencias directas sobre la supervivencia, pero describe estos cambios como un posible recurso biológico frente a la presión ambiental.

El estudio, titulado Diverging transposon activity among polar bear sub-populations inhabiting different climate zones, fue realizado por investigadores de la Universidad de East Anglia. Los autores señalan que los datos generados constituyen un recurso útil para futuras investigaciones y estrategias de conservación de la especie.