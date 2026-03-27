Eclipses restantes de 2026: cuándo serán y en qué países se podrán ver los dos fenómenos astronómicos

Agosto tendrá los eclipses restantes de 2026: uno solar no visible en Costa Rica y uno lunar observable.

Agosto concentrará los eclipses restantes de 2026. Se trata de un eclipse solar total y un eclipse parcial de Luna, con diferencias marcadas en su visibilidad según la región.

El 12 de agosto ocurrirá el eclipse solar total. La franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, según registros astronómicos de Time and Date y The Sky Live.

En esas regiones, la Luna cubrirá por completo el disco del Sol durante un máximo de 2 minutos y 20 segundos. El punto de mayor eclipse se ubicará en aguas internacionales, en coordenadas 65° 13′ 24,4″ N y 65° 13′ 24,4″ E, de acuerdo con cálculos de Time and Date.

Fuera de esa franja, el fenómeno se observará de forma parcial en amplias zonas de Europa, África, Norteamérica y océanos circundantes. Ciudades como Reikiavik, Nuuk, Oviedo, Bilbao y A Coruña estarán dentro de la zona de totalidad, mientras Madrid, París, Londres y Berlín lo verán parcialmente.

A escala global, el eclipse iniciará a las 15:34:15 (UTC) y finalizará a las 19:57:57 (UTC). Cerca de 980 millones de personas podrán observar al menos una parte del fenómeno, aunque solo 15,2 millones estarán dentro de la franja de totalidad.

Costa Rica queda fuera de la trayectoria de visibilidad. Desde San José, el eclipse no será observable.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente su luz en una zona específica del planeta, conocida como franja de totalidad.

Dos semanas después, entre la noche del 27 y 28 de agosto, ocurrirá un eclipse parcial de Luna. A diferencia del evento solar, este sí será visible desde Costa Rica, según datos de Time and Date y Earth Sky.

El fenómeno se produce cuando la Tierra bloquea parcialmente la luz solar que ilumina la Luna. En este caso, solo una parte del satélite natural ingresará en la umbra terrestre, lo que generará un oscurecimiento incompleto.

La fase parcial tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, mientras que el evento completo se extenderá por 5 horas y 38 minutos, de acuerdo con Time and Date. El momento de mayor cobertura ocurrirá a las 4:12 a. m. (UTC).

En San José, el eclipse será visible en todas sus fases si las condiciones climáticas lo permiten. Iniciará a las 7:23 p. m. del 27 de agosto y finalizará a la 1:01 a. m. del 28 de agosto.

El evento podrá observarse en América, Europa, África y el oeste de Asia, además de amplias zonas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y regiones de la Antártida.

Más de 3.300 millones de personas podrán ver al menos la fase parcial del eclipse lunar, mientras cerca de 987 millones lo observarán completo.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse sin protección ocular. En su punto máximo, el disco lunar mostrará un oscurecimiento pronunciado con tonalidades rojizas en la zona cubierta.