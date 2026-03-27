Ciencia

Eclipses restantes de 2026: cuándo serán y en qué países se podrán ver los dos fenómenos astronómicos

Un eclipse total de Sol y uno parcial de Luna ocurrirán en agosto de 2026, con visibilidad distinta según la región

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Por Jailine González Gómez
Eclipse total de Sol: las mejores 20 fotos del fenómeno que fascinó a México, Estados Unidos y Canadá | EF
Agosto tendrá los eclipses restantes de 2026: uno solar no visible en Costa Rica y uno lunar observable. (JOSH EDELSON/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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