Ciencia

Eclipse solar total de 2026: ¿cuándo será y dónde se podrá ver este fenómeno astronómico?

El eclipse solar total de 2026 será visible en Europa y otras regiones

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Por Jailine González Gómez
Momento cuando la luna eclipsó al sol este 8 de abril desde Fort Worth, Texas en Estados Unidos. Millones de personas acudieron en masa a distintas áreas en Norteamérica por donde se vivió la oscuridad total de unos minutos provocada por ese fenómeno natural. Fotografía:
Eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre completamente el Sol desde una franja específica de la Tierra. El fenómeno del 12 de agosto de 2026 no será visible desde San José. (RON JENKINS/Getty Images via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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