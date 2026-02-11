Eclipse anular de Sol: solo estos países de Latinoamérica podrán verlo de forma parcial

Chile y Argentina serán los únicos países de América Latina donde se podrá observar el eclipse solar del 17 de febrero, y solo de manera parcial.

El primer eclipse solar de 2026 ocurrirá el martes 17 de febrero y tendrá una característica clara: será un fenómeno lejano para la mayor parte de América Latina. El evento será un eclipse anular de Sol, conocido como “anillo de fuego”, pero esa fase solo se verá desde regiones remotas de la Antártida.

En América Latina, el fenómeno solo será visible de forma parcial y únicamente en dos países: Chile y Argentina. En el resto del continente, incluido Costa Rica, el eclipse no podrá observarse.

La información fue confirmada por la NASA y por los cálculos astronómicos de Time and Date.

Chile y Argentina: qué se verá y a qué hora

En Chile y Argentina, el eclipse se percibirá como un oscurecimiento parcial del Sol. La Luna cubrirá solo una pequeña fracción del disco solar, lo que hará que el Sol parezca tener un “mordisco”.

En Chile, el eclipse parcial iniciará alrededor de las 7:02 a. m. y finalizará cerca de las 8:03 a. m., hora local. En Argentina, el fenómeno comenzará cerca de las 7:04 a. m. y terminará alrededor de las 7:59 a. m., según Time and Date.

Las mejores condiciones de observación se concentrarán en el extremo sur de ambos países. Localidades como Punta Arenas, en Chile, y Ushuaia, en Argentina, estarán entre las zonas donde el eclipse alcanzará su mayor magnitud en la región.

¿Qué tan visible será el eclipse en la región?

De acuerdo con datos recopilados por The Sky Live, la magnitud del eclipse en América Latina será baja en comparación con otras regiones del hemisferio sur.

En Ushuaia, Argentina, la Luna cubrirá cerca del 9% del Sol. En Punta Arenas, Chile, la cobertura será de poco más del 6%. Esto significa que el cambio en la iluminación será sutil y no provocará un oscurecimiento notable del cielo.

Aun así, se trata de un evento astronómico observable, siempre que se utilice protección visual adecuada.

Según EarthSky, el recorrido del eclipse anular atraviesa principalmente la Antártida y el océano Austral. Allí, durante poco más de dos minutos, el Sol se transformará en un anillo brillante alrededor de la Luna.

En total, el evento tendrá una duración global de 271 minutos, desde el inicio del eclipse parcial hasta su final en distintos puntos del planeta.

Time and Date estima que unas 176 millones de personas podrán ver al menos una parte del eclipse. Eso representa apenas el 2,17 % de la población mundial.