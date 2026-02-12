Ciencia

Dueño del golpe más poderoso de la naturaleza, este crustáceo desarrolló un casco para resistir su propio impacto

Un estudio reveló que los camarones chasqueadores poseen un ‘supercasco’ natural que reduce en 28% el impacto de sus propios golpes

Por O Globo / Brasil / GDA
La estructura integrada en su exoesqueleto absorbe el doble de energía y protege sus tejidos neurales. Imagen con fines ilustrativos.
La estructura integrada en su exoesqueleto absorbe el doble de energía y protege sus tejidos neurales. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







